Bowlingde üstün başarı

Kocaeli'de düzenlenen okul sporları bowling genç erkekler grup müsabakalarında Tekirdağ'ı temsil eden Muratlı Anadolu Lisesi, gruplarda dereceye girmeyi başardı.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında bowling alanında Gençler A (Erkek) İl Birinciliğini kazanan Muratlı Anadolu Lisesi, Kocaeli'ndeki grup müsabakalarında Tekirdağ'ı başarıyla temsil etti ve dereceye girdi. Muratlı Anadolu Lisesi, Şubat ayında Samsun'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına da katılmaya hak kazandı.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Caner Toluca ve Fikriye Keten liderliğindeki sporcu öğrenciler, toplamda 16 takımın yarışacağı şampiyonada ter dökecek.

Tekirdağ il birinciliğini kazanan Muratlı Anadolu Lisesi Kız Bowling takımı ise, grup müsabakalarını geçemedi. - TEKİRDAĞ