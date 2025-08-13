Boyabat Spor Kulübü, Puta Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
Spor

Boyabat Spor Kulübü, Puta Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Boyabat Spor Kulübü, Puta Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti
13.08.2025 12:06
Boyabat Eğitim Spor Kulübü, Sivas'taki şampiyonada Türkiye ikinciliği ve diğer derecelerle döndü.

Boyabat Eğitim Spor Kulübü sporcuları Sivas'ta düzenlenen Gençler, Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası kategorilerinde Türkiye ikinciliği, beşinciliği ve on ikinciliği dereceleriyle kupa ve madalyalarını aldılar.

Türkiye genelinde bölge elemeleri sonucunda 2025 Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Açık Hava Puta Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Boyabat Eğitim Spor Kulübü sporcuları Büyük Erkekler takımı 4, Genç Erkekler takımı 3 ve Genç Kızlar Takımı 4 olmak üzere toplamda 11 sporcuyla yarışmalarda mücadele etti.

Boyabat Eğitim Spor Kulübü sporcuları Büyük Erkekler takımından bireysel kategoride İsmail Aslan, Türkiye ikincisi, Büyük Erkekler Takımı İsmail Aslan, Murat Kanber, İlke Ekizoğlu ve Lokman Gençer Türkiye ikincisi, Genç Kızlar Takımı Bahar Yaren Taşçı, Ela Nur Yücel, Reyyan Bozkurt ve Zeynep Üstün Türkiye beşincisi, Genç Erkekler Takımı Emir Osman Koşar, Mertcan Kasab ve Yusuf Çelik Türkiye on ikincisi oldular.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Sinop İl Temsilcisi Murat Kanber, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sinop'u en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bizleri Sivas'ta misafir eden Sivas Belediyesi, Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Sivas İl temsilciğine teşekkür ederiz. Ayrıca bizlere yarışmaya gitmemize destek olan Sinop Valisi Sayın Dr. Mustafa Özarslan' a, Boyabat Kaymakamımız Sayın Enver Yılmaz'a, Boyabat Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kara'ya, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Mehmet Kalyon'a, Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Faruk Erdem'e, Boyabat Eğitim Spor kulübü Başkanımız Sayın Osman Özkan'a, Boyabat Halk Eğitim Müdürümüz Sayın Nuri Aslan'a teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
