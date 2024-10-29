Boyabat’ta 101. Yıl Cumhuriyet Kupası Sona Erdi - Son Dakika
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Boyabat’ta 101. Yıl Cumhuriyet Kupası Sona Erdi

Boyabat’ta 101. Yıl Cumhuriyet Kupası Sona Erdi

Dumlupınar İlkokulu şampiyon oldu, turnuvada 16 takım mücadele etti.

29.10.2024 13:16
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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "101. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Kaymakamlık koordinesinde Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 192 sporcudan oluşan 16 takım katıldı.

Turnuvada, final karşılaşmasında rakibini mağlup eden Dumlupınar İlkokulu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, çeşitli sportif etkinliklerle gençlere, Cumhuriyet heyecanı ve coşkusunu aksettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında farklı spor dallarında çok sayıda etkinlik düzenlediklerini vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"16 takımımızın kıyasıya mücadele ettiği Voleybol Cumhuriyet Kupası finalinde şampiyonluk ve üçüncülük maçları oynandı. Şampiyon olan Dumlupınar İlkokulu takımımızı ve turnuvaya katılıp centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta içinde de Cumhuriyet için pedal çevirip bisiklet turu etkinliğimiz olacak. Kurum olarak Boyabat halkının, sporseverlerin hizmetindeyiz, hizmet üreten kurumuz.. İnşallah daha güzel hizmetler sunacağız. Bu coşkuyla nice 101. yıllar diliyorum."

Erdem'in konuşmasının ardından Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara müsabakaya katılan sporcuları tebrik ederek, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boyabat’ta 101. Yıl Cumhuriyet Kupası Sona Erdi - Son Dakika

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