Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi - Son Dakika
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Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi

Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler\'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi

Arda Güler'in boynunda madalya elinde Kuran-ı Kerim taşıdığı fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı. O dönem etkinlik sorumlularından Anadolu Gençlik Derneği yetkilisi Salih Çakır, "Arda o zamanda 4-5 çocuğu birden çalımlayıp çok güzel goller atardı" dedi.

20.06.2024 12:50
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Euro 2024'te attığı muhteşem golle herkesin konuştuğu Arda Güler'in, 2016 yılında Anadolu Gençlik Derneği tarafından yaz boyunca düzenlenen etkinliklere katıldığı görüntüler ortaya çıktı. O zaman henüz 10 yaşında olan Arda sadece yeteneği ile değil efendiliği ve disiplini ile dikkat çekti.

"SADECE YETENEĞİ İLE DEĞİL..."

O zamanki etkinlik sorumlularından AGD yetkilisi Salih Çakır, katıldığı TV5 yayınında o fotoğrafın hikayesini anlattı. Çakır, "Arda o zaman da sadece yeteneği ile değil disiplini beyefendiliğiyle, oturuşuyla, kalkışıyla ön plana çıkan, dikkat çeken çocuklarımızdan birisiydi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL GOLLER ATARDI"

Genç yıldızın futbola olan tutkusuna da değinen Çakır, "Ders aralarında, teneffüslerde hemen taştan kaleler yapıp futbol oynarlardı arkadaşlarıyla. Ben de hakemlik yapardım o maçlarda. Arda o zamanda 4-5 çocuğu birden çalımlayıp çok güzel goller atardı" şeklinde konuştu.

Boynunda madalya elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi

KAMP HATIRASI

Salih Çakır, fotoğraftaki madalyon ve Kuran-ı Kerim'in yaz etkinlikleri kampından bir hatıra olması ve "hayatlarına rehberlik etmesi" için Arda'ya ve diğer çocuklara hediye edildiğini söyledi.

Anadolu Gençlik Derneği, Kuran-ı Kerim, Salih Çakır, Arda Güler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi - Son Dakika

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