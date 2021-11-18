Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen ve 6 takımın katıldığı Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi (BOZHEM) U12 Futbol Turnuvası heyecanlı maçlara sahne oldu.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi ve Bozüyük İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizasyonuyla ilçe stadyumunda düzenlenen turnuvaya, Bozhüyükspor, Vitraspor, Güneşspor, 1308 Osmaneli Belediyespor, Kütahyaspor ve Erdem Gençlikspor takımlarının katıldı ve maçlar tek devreli lig usulüne göre oynandı. Tüm maçların sonunda oluşan puan durumuna göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi temsilcisi Erdem Gençlik Spor Kulübü birinci olurken, çocukların eğlenceli ve çekişmeli mücadeleleri izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Turnuvanın son maçını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam ve Bozüyük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Selçuk Özdemir ile birlikte izledi. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

Turnuva sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde Kaymakam Adem Öztürk, turnuvaya katılan tüm minik sporcuları tebrik ederek mücadelelerinden dolayı kutladı. - BİLECİK