Bozkaya AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökhan Bozkaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bozkaya, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Portre" özel kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçen 44 yaşındaki teknik adam, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" adlı fotoğrafını oyladı."

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını tercih eden Gökhan Bozkaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" adlı karesinini seçti."

Bozkaya, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" başlıklı karesinden yana oy kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.