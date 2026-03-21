Bozkurt: Çalışmaya Devam Edeceğiz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hilmi Bozkurt, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Sporcularımıza hep söylüyorum çalışacak çok işimiz var. Onların da gayretleri ile bu problemlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam edeceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hilmi Bozkurt, "Keçiörengücü takımını tebrik ediyorum. 6-7 haftanın bireysel hatanın en yoğun olduğu maçı yaşadık. Gönül isterdi ki bayramda iyi bir futbol izletelim hem de pozitif oyun anlamında çocuklarımıza katkı koyalım ama dediğim gibi son haftalardaki en hatalı oyunların olduğu bir maç izledik. Sporcularımıza hep söylüyorum çalışacak çok işimiz var. Onların da gayretleri ile bu problemlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam edeceğiz, yapacak bir şey yok" diye konuştu. - ANKARA