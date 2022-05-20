Bozok yaylası Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Bozok yaylası Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor

20.05.2022 09:58

- Bozok yaylası Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, Haziran ayı sonu ve Temmuz ayı başında gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı yaşanıyor.

- Bozok yaylası Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, Haziran ayı sonu ve Temmuz ayı başında gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destekleri ile Türkiye Rafting Federasyonu ve Çekerek Belediyesince ilçeye kazandırılan, inşasında sona gelinen yapay rafting parkuru, Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor. 2 bin 500 metre turizm parkuru, 700 metre sportif parkur, bungalov evler, yürüme yolları, bisiklet yolları, trekking alanları ile proje tamamlanmasının ardından dünya ve ülke genelinde birçok sporcuya ve sporsevere ev sahipliği yapacak.

Yozgat'ı ve ilçe halkını, haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı sararken vatandaşların da meraklı bekleyişi sürüyor. Çekerek halkı gerçekleştirilecek bu organizasyonların ilçeye sportif, kültürel ve ekonomik anlamda katkı sağlayacağını düşünüyor.

2022 yılının Mart ayında ise yapay parkur alanına ilk suyun bırakılması ile birlikte Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile birlikte rafting parkurunu test etmişlerdi.

Çekerek ilçesinde yaşayan vatandaşlardan Mücahit Uslu, "İç Anadolu Bölgesinde ilk ve tek olan bir rafting parkuru ilçemize yapıldı. Bu organizasyonun yerli ve yabancı turist açısından ilçemize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Avrupa standartlarına göre yapılmış bir tesis. İçinde bungalov evlerin sosyal faaliyetlerin olduğu güzel bir tesis oldu. Nasip olursa haziran ayı sonu ve temmuz ayı başlarında da dünya şampiyonası düzenlenecek. O aylarda bu organizasyonların, inşallah ilçemizin yerel halkına katkı sağlayacağını düşünüyorum. İlçe halkı olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Heyecanlıyız, umutluyuz" dedi.

Talha Şimşek ise, "Buraya hafta sonları Yozgat'ın Sorgun ilçesinden geliyoruz. Buraya rafting alanı yapılıyor, turizme katkısı olacak. Gençler için çok iyi bir sportif alan olacak. Biz çok memnunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şampiyonayı sosyal medyadan takip ediyoruz, şampiyona başlayınca biz de izlemeye geleceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İlçelerinde bu tarzda bir organizasyonun gerçekleştirileceği için mutlu olduğunu belirten Orhan Köroğlu da, "Biz Çekerek halkı olarak bu konuda çok sevinçliyiz. İlçemize bu yatırımı kazandıran emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlçemiz sportif, kültürel ve turizm açısından gelişecek ve Türkiye'nin dünyanın her yerinden gelecek turistleri bekliyoruz. İnşallah Çekerek ilçemiz, bu faaliyetlerle ismini dünyaya duyurur, temennimiz bu yönde. İlçemize dünyanın her yerinden gelecek rafting sporcularını ve rafting severleri bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bozok yaylası Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor
Bozok yaylası Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor
Bozok yaylası Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor
Bozok yaylası Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor
Bozok yaylası Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor

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Kaynak: İHA

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