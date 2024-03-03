Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı 2 galibiyetle 1. Ligi garantiledi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde Bozüyük'ü temsil eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, oynadıkları 2 maçta aldıkları 2 galibiyetle 1. Ligi garantiledi. Final grubundaki ikinci maçını Aksaray 1989 Spor ile oynayan Bozüyük Belediyesi 3-1 kazandı.
Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan maçı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Bozüyüklü voleybolseverler tribünlerden takip etti. Taraftarlar Bozüyük Belediyesi'nin ücretsiz otobüsleri ile maça gelerek yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maç boyunca destekledi. Coşkulu seyirci desteği ile 4 set oynanan maçta oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ilk seti 29-27'lik bir skorla kaybetti. Maçın ikinci setini 33-31, üçüncü setini 25-23 ve dördüncü setini de 25-20 alan Bozüyük Belediyesi, maçı 3-1 kazandı. Galibiyetle biten maçın sonunda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yoğun tezahüratlar eşliğinde sahaya inerek takımı ve teknik heyeti tebrik etti. Takımın galibiyet sevincini paylaşan Başkan Bakkalcıoğlu takım ile birlikte tribünlerdeki coşkulu taraftarları selamladı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın aldıkları galibiyetle 1. Lige çıkmayı garantilemesi büyük bir sevince neden oldu. Taraftarların sevinci, tribünlerden spor salonu dışına taştı ve taraftarlar coşkulu tezahüratlarla takımı kutladılar. - BİLECİK
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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçta galip gelmesi durumunda, 2021-2022 sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılacak. Abdullah Avcı yönetimindeki takım, şampiyonluk sonrası en iyi seriyi elde etmek için mücadele edecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Parkur Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışmaları Mersin'de gerçekleştirildi. Yarışmalara 28 ilden 320 sporcu katıldı. Yarışmalar, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek. Şampiyonanın amacı, altyapıdan sporcu yetiştirerek dünya arenasında başarı elde etmektir.
Konya'da yaşayan doğuştan işitme engelli 16 yaşındaki Muhammet Taha Baskın, İşitme Engelliler Büyükler Kata Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu rakibini yenerek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Muhammet Taha'nın hedefi ise olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmak.
İzmir'de emeklilik sonrası hobi olarak başladığı atletizmde çok sayıda madalya kazanan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği açık kalp ve prostat kanseri ameliyatlarına rağmen pes etmeyerek Bursa'da takımıyla katıldığı Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda yaş grubunda Türkiye rekorunu kırmayı başardı.
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8 Mart, 1977'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünya Kadınlar Günü" ilan edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi. Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre kar ölçüldü. Ayrıca, bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak iyi bir performans sergilemişti. Ancak dün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olarak bu seriyi sonlandırdı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki takım, ligin 28. haftasında puansız ayrıldı ve 29. haftada evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Büyükler Federasyon Olimpik Deneme Yarışmalarında Kütahya Belediyesporlu sporcular dereceyle döndü. Sporculardan; Sıtkı Sefa Döner 400 metrede 1., Mustafa Dönmez 800 metrede 2., Alparslan Burak Köse 1500 metrede 2., Harun Şimşek 1500 metrede 3.lük derecesi aldı.
Antalya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 52 ülkeden 9 bin 600 sporcunun katılımıyla başladı. Kentte 2006'dan bu yana düzenlenen maratona, 1600'ü yabancı, 9 bin 600 sporcu kayıt yaptırdı. Organizasyonda 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (Runataya) ile 2 ve 5 bin metre Fetih Yarışları koşulacak. Dereceye giren sporcular, yine aynı alanda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.
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