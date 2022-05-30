Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Voleybol Takımı transfer çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Voleybol Takımı transfer çalışmalarına başladı

30.05.2022 16:04
Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Voleybol Takımı transfer çalışmalarına başladı

Bozüyük'ü, Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde başarıyla temsil eden Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bozüyük'ü, Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde başarıyla temsil eden Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alt yapılarda elde ettiği başarılar ile voleybol branşında önemli bir noktada bulunan takımda hedef, önümüzdeki sezon bir üst lige yükselmek. Transfer çalışmalarında imzalar ardı ardına gelirken, libero bölgesi için geçtiğimiz yıl Çiftlikköy Belediye Spor ile 1. Lig'e yükselen takımın başarılı oyuncusu Damla Tilki ile anlaşma sağlandı. Pasör mevkiinde ise Havran Belediye Spor ile 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Melis Ünal ile sözleşme imzalandı.

PTT Spor ve Sigorta Shop Kalecik Belediye Spor ile Sultanlar Ligi'ne yükselen, geçtiğimiz sezonda ise 1. Lig ekiplerinden İBA Kimya TED Ankara Kolejliler forması giyen tecrübeli orta oyuncu Ayşe Gürel transfer edildi. Diğer orta oyuncu ise 1. Lig'e yükselen Günseven Şalgam Ereğli Belediye Spor Takım'ının başarılı oyuncularından Sevim Odabaşı oldu. Takımın smaçörü ise ligin önemli isimlerinden ve transferin gözdesi Asena Seyli oldu. 2020-2021 sezonunda Mert Grup Sigorta ile 2021-2022 sezonunda Günseven Şalgam Ereğli Belediye Spor 1. Lig'e yükselen takımların önemli smaçörü uzun süren görüşmeler neticesinde kendisini Bozüyük Belediyesi Eğitim Sporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor'un önümüzdeki günlerde yeni isimleri takıma dahil edilmesi bekleniyor. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Voleybol Takımı transfer çalışmalarına başladı - Son Dakika


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