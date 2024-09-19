Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Hazırlık Maçında Çanakkale'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Hazırlık Maçında Çanakkale'yi 3-1 Yendi

Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Hazırlık Maçında Çanakkale\'yi 3-1 Yendi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği hazırlık maçında Çanakkale Belediyespor Kulübü'nu 3-1 yenerek formda olduğunu gösterdi. Takım, 6 Ekim'de sezonun ilk maçını oynayacak.

19.09.2024 09:30  Güncelleme: 09:32
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Geçtiğimiz sezon zorlu mücadelelerin ardından şampiyon olarak Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı önümüzdeki günlerde başlayacak yeni sezon için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı çalışmalar kapsamında Çanakkale Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı ile karşılaştığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-19, ikinci setini 25-23 kazanan "Bizim Kızlar" üçüncü seti 18-25 rakip takıma verdi. Son seti de 25-18 kazanan takım maçı 3-1 kazanarak yeni sezona hazır olduğunu gösterdi. Maçı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, takımların teknik heyetleri ve yöneticileri ile taraftarlar izledi. Maçın ardından takımı tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, takım ve çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı, sporcularla görüştü. Takıma yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, "Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1. Ligi'nde ilçemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Başarılar 'Bizim Kızlar' yolunuz açık olsun" dedi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçını 6 Ekim 2024 Pazar günü saat 15: 00'te İstanbul İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde İBB Spor Kadın Voleybol Takımı ile oynayacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Hazırlık Maçında Çanakkale'yi 3-1 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Hazırlık Maçında Çanakkale'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
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