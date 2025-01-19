Bozüyük Vitraspor, Karasuspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Bozüyük Vitraspor, Karasuspor'a 2-1 Yenildi

Bozüyük Vitraspor, Karasuspor\'a 2-1 Yenildi

Bozüyük Vitraspor, BAL 9. Grup'taki maçında Karasuspor'a 2-1 mağlup oldu.

19.01.2025 17:18
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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup'ta yer alan Bozüyük Vitraspor, evinde karşılaştığı Karasuspor'a 2-1 mağlup oldu.

BAL 9. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Vitraspor, sahasında karşılaştığı Karasuspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın 14. dakikasında Karasuspor sağ taraftan serbest vuruşta İlyas Bıçakcı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından baskılarını artıran ev sahibi ekipte 45. dakikada ceza sahası dışından topa sert vuran Doğukan Ünal takımının beraberlik golünü attı. Maçın ikinci yarısında ise dakikalar 60'ı gösterdiğinde İlyas Bıçakcı, kendisinin ve takımının 2. golünü attı. Müsabakada başka gol olmayınca karşılaşmadan konuk takım Karasuspor 2-1 galip ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük Vitraspor, Karasuspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika

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