Üye Girişi
BPFDD: "Bursaspor kimsenin tapulu malı değildir" - Son Dakika

BPFDD: "Bursaspor kimsenin tapulu malı değildir"

13.12.2021 14:40
BPFDD: "Bursaspor kimsenin tapulu malı değildir"

Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Suphi Evke, Bursaspor'a sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Suphi Evke, Bursaspor'a sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD), basın toplantısı düzenledi. Dernek Başkanı Ahmet Suphi Evke ve yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizler Bursaspor formasını gururla taşımış eski futbolcular olarak, Bursaspor'umuzun son yıllarda içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntülüyüz. 2009-2010 yılında Türk futbolunda adeta devrim yaparak Süper Lig şampiyonluğunu kazandığımız sezon sonrası her geçen yıl kan kaybederek devam eden kötü süreç ile geldiğimiz nokta, bizleri Bursaspor'un geleceği ile ilgili endişe ve kaygıya sevk ettiği gibi umutlarımızı da kararttı. Bizler Bursa'da doğan, Bursa'da doyan, bu güzel kentin dokusunu iliklerine kadar hisseden kentlilik bilinci gelişmiş kişileriz. Aynı zamanda şehrimize ve değerlerine aidiyet duygumuzu da en üst düzeyde yaşadığımızın bilinmesini isteriz. Biz büyük Bursaspor formasını gerek aynı dönemlerde gerekse farklı dönemlerde giymiş futbolcular olarak, şehrimizi A Milli Takım ve alt milli takımlarda temsil etmiş kişiler olduğumuz gibi futbol ve hayat konusunda da ciddi tecrübelere sahibiz."

"Bursaspor tarihinden ve kent hafızasından uzaklar"

Açıklama şöyle devam etti: "Bugün itibariyle kimimiz futbolun içinde kalarak teknik adamlık, antrenörlük yaparken, kimimiz de futbolla ilgili değişik görevlerde yer alıyoruz. İçimizden bazıları da sanayici, inşaatçı, doktor, mühendis, ve avukat olarak ülkemize ve kentimize değer katan çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca iş hayati dışında ülkemizdeki ve Bursa'mızdaki gelişmeleri takip eden STK'larda görev alan, Türk Sporunu ve Türk Siyasetini takip eden, farkındalıkları gelişmiş farklı bakış açılarıyla değerlendirme yapabilen sosyal hayatın da içinde olan insanlarız. Bu çeşitliliğimizi ayrıca bir zenginlik olarak görüyoruz. Geldiğimiz noktada üzülerek görüyoruz ki; son yıllarda Bursaspor'umuzu yönetmek için aday olan başkan ve yöneticiler Bursaspor tarihinden ve kent hafızasından uzak, Bursaspor'da sembolleşmiş isimlerden bile habersiz. Ama unutmamamız gereken en önemli şeyin, geçmişine sahip çıkmayanın geleceğini göremeyeceği gibi kendi tarihini de yazamaz olmasıdır. O zaman bizler de diyoruz ki, yıllardır yapılan hataların büyük Bursaspor camiasına oluşturduğu travma kolay atlatılacak gibi değil. Şimdi yeniden ve her zamankinden daha fazla Bursaspor'umuza sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle bizlere adlarımızı veren şanlı Bursaspor'umuz için, nasıl zamanında tekmeye kafa uzattıysak bundan sonraki süreçte de sorumluluk alıp hem idari hem teknik olarak mutlaka yeni oluşumların içinde olacağız. Biz bu konuda kararlı ve hazırlıklıyız, yapılan hataların farkındayız."

"Bursaspor kimsenin tapulu malı değildir"

Bursaspor'la ilgili önemli konuların da yer aldığı açıklamada, "Peki bizleri bu açıklamaya iten sebep neydi diye soracak olursanız sıralayalım; geldiğimiz bu durumu bir tek sebebe bağlamak nasıl yanlış olursa başarı da başarısızlık da bir çok etkenin bir arada bulunmasıyla. mümkün olabilir. Ayrıca hiçbir şeyin de yoktan var olmayacağını bilen kişileriz. Öncelikle en büyük tehlike, Bursaspor'un kendi özünden uzaklaşarak kötü bir sistemin parçası olması ve transfere dayalı düzenin takipçisi olarak adeta menajerlerin güdümüne girmesi. Her yıl ortalama 20 oyuncu transfer edilerek bir milyar gibi kulübün borçlandırılmasını kabul etmemiz mümkün değil. Türk futbolunun geldiği noktada milyarlarca borçla varlıklarını sürdürmeye çalışan kulüplerin taraftarlarına kendilerini ifade etme biçimi ne kadar çok transfer ne kadar çok para verdikleriyle ölçülüyor. Zaten seneler önce 14 yabancı kuralının delegelerin oylarıyla başkan ve yönetici olmanın icabı, büyük emanete sahip çıkmak ve haklarını korumak olmalıdır. Yani Bursaspor kimsenin tapulu malı değildir. Babasından miras kalmadığı gibi şahsi mali hiç değildir. Sadece emanettir. Bizim manevi değerlerimize göre de emanete sahip çıkmak şarttır, zarar vermemek esastır" ifadelerine yer verildi.

"Bayern Münih gibi bir modeli Bursaspor'da uygulamak istiyoruz"

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Sonuçta bizlerin çarşıda pazarda hayatın her noktasında karşılaştığımız Bursasporlulardan aldığımız söylem hep aynı; ne olacak Bursaspor'un hali? Hadi artık size görev düşüyor. Zamanı geldi geçiyor, oluyor. ve biz de kendi aramızda konuşarak bu durumu istişare edip bu kente bir borcumuz varsa çocuklarımıza torunlarımıza biz taşın altına değil elimizi bedenlerimizi koyduk demeliyiz. Sonra bu şehre hesap veremeyiz buna mecburuz. Nasıl ki Dünya'da en güzel örneği yıllar önce bulup ve hala uygulayan ve sürdürülebilir başarılara her yıl bir yenisini ekleyen Bayern Münih gibi bir modeli Bursaspor'da uygulamak istiyoruz. Yeter ki bu kent bize inansın, bize güvensin ve bizi yalnız bırakmasın. Nasıl ki teknik olarak başarılı olduğumuz yıllarda Vakıfköy'den gelen çocuklarımızla karakterli abilerin harmanından oluşan karma zirveye çıktıysa ve nasıl yıllar önce rahmeti eski futbolcu Orhan Özselek zor şartlarda kulübü kentle bütünleştirerek başarılı sezonlar yaşattıysa biz de yaparız diyoruz. Bizlerin içinde bulunduğu kentin gücü ve aklı, yanımızda olduğu sistem her şeyin üstesinden gelir. Türkiye'ye de örnek olur. Sonuçta salon sporlarına baktığımızda son yıllarda hem milli takımlarda hem de kulüp takımlarında dünya ve Avrupa arenasında şampiyonluklar geliyorsa bunun en büyük sebebi parkeden gelen eski sporcuların federasyon başkanlığı, kulüp başkanlığı ve yönetim kurullarındaki görevleridir. Şimdi biz de artık diyoruz ki çimden gelenler olarak hem Türk futboluna örnek olması açısından hem de Bursaspor'da görev alarak farkımızı ortaya koyup sürdürülebilir başarılara ulaşmak ve kentin yeniden gurur duyduğu bir takım ve kulüp oluşturmaktır. Bizler bunca yıllık deneyimimize ve birikimimize güvenerek bunun da zor olmadığını biliyoruz. Gelir gider dengesini kurup, üreten bir yapı içinde kurumsallaşıp, kentle örtüşen güce ulaşmak istiyoruz. Son olarak şunu da belirtmemiz gerekir, Bursaspor kulübünün A'dan Z'ye yeniden dizayn edilerek çağdaş normlara ulaşması sadece şirketleşmeyle mümkün olacaktır." - BURSA

BPFDD: Bursaspor kimsenin tapulu malı değildir

Ahmet Suphi, Bursaspor, Milli, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BPFDD: 'Bursaspor kimsenin tapulu malı değildir' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor! 14:55 Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!
Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ortaya çıktı 14:47 Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ortaya çıktı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:56 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!

Son Dakika Haberleri
14:55 Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!
14:48 Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım
14:47 Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ortaya çıktı
14:27 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!
14:16 Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu
14:12 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
14:12 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti
14:08 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
14:06 Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular
13:55 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar
Bizim Çocuklar, lider çıktığına bin pişman! Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler Bizim Çocuklar, lider çıktığına bin pişman! Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler         
14:55
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım         
14:48
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 15:04:37. #1.12#
SON DAKİKA: BPFDD: "Bursaspor kimsenin tapulu malı değildir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement