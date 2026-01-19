Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum - Son Dakika
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
19.01.2026 15:04
Afrika Uluslar Kupası finalinde Brahim Diaz'ın kaçırdığı ''Panenka'' penaltısı için ortaya atılan ''bilerek kaçırdı'' iddiasına Senegal kalecisi Edouard Mendy'den sert yanıt geldi. Mendy, ''Ciddi olmak lazım'' diyerek anlaşma söylentilerini net biçimde reddetti.

Senegal'in Fas'ı yenerek kupaya uzandığı finalin son anlarında kullanılan penaltı, maç bittikten sonra da tartışmaların merkezinde kaldı. Brahim Diaz'ın "Panenka" tarzındaki vuruşunun bilerek kaçırıldığı yönündeki iddialar gündeme gelirken, Senegal kalecisi Edouard Mendy bu söylemlere karşı çıktı.

MENDY'DEN NET TAVIR: TABİİ Kİ HAYIR

Edouard Mendy, kendisine yöneltilen iddialar için açık bir dille konuştu. Deneyimli kaleci, finalin atmosferine dikkat çekerek şu sözleri söyledi:

"Hayır, tabii ki hayır. Ciddi olmak lazım. Gerçekten maçın bitimine bir dakika kala ve 50 yıldır bir şampiyonluk bekleyen bir ülke varken anlaşabileceğimizi mi düşünüyorsun?"

"O GOL ATMAK İSTEDİ, BEN DE KURTARDIM"

Mendy, penaltının tamamen sportif bir mücadele olduğunu vurguladı. Faslı futbolcunun gol atmak istediğini söyleyen Mendy, kurtarışın da kendi hakkı olduğunu belirtti. Soyunma odasında yaşananların ise takım içinde kalacağını ifade ederek, "Onuru ve gururu korumak istedik. Bunu yaptık ve karşılığını aldık" mesajı verdi.

PENALTI ANINI ANLATTI: MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZUN KALDIM

Deneyimli eldiven, pozisyonun detaylarını da paylaştı. Diaz'ın vuruşu için "Denedi" diyen Mendy, destek ayağının üzerinde mümkün olduğunca uzun kaldığını, şansın da yanlarında olduğunu söyleyerek "Takımı maçta tuttuk" ifadesini kullandı.

"KUPAYI EVE GÖTÜRMEYİ ÇOK İSTİYORDUK"

Mendy, takımın kupayı ne kadar istediğini de vurguladı. Penaltı anları öncesinde Sadio Mane ile her zaman konuştuklarını söyleyen kaleci, bu konuşmaların içeriğini paylaşmadı. Mendy, "Milyonlarca Senegalli mutlu… Şimdi bunun tadını çıkaracağız" sözleriyle şampiyonluk sevincini özetledi.

