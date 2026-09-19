Brentford, Londra derbisinde Chelsea'yi 3-0 yenerek maç fazlasıyla üçüncü oldu - Son Dakika
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Brentford, Londra derbisinde Chelsea'yi 3-0 yenerek maç fazlasıyla üçüncü oldu

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Premier Lig'in 5. haftasındaki Londra derbisinde Brentford, sahasında Chelsea'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükselen Brentford, Şubat'tan bu yana sahasında kaybetmezken Chelsea'nin ligde gol yediği maç serisi 21'e çıktı.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında oynanan Londra derbisinde Brentford, sahasında Chelsea'yi 3-0 yendi.

Ligdeki ilk 4 maçında 10 gol atan ve 9 gol yiyen Chelsea, iki takımın da açık oynadığı ilk yarıda savunmada daha derli toplu bir görüntü verdi ancak Joao Pedro'nun yokluğunun da etkisiyle hücumda istediği pozisyonları üretemedi.

Konuk ekip, 7. dakikada Pedro Neto'nun şutunda kaleci Caoimhin Kelleher'i, ilk yarının son dakikalarında da Morgan Rogers'ın şutunda savunmayı geçemedi.

Emiliano Martinez, Jordan Henderson ve Danny Welbeck'in ilk 11'de sahaya çıkmasıyla son 3 yılın yaş ortalaması en yüksek (28 yaş, 278 gün) Chelsea kadrosuna karşı ilk yarıda daha az topa sahip olan Brentford, en tehlikelisi Yehor Yermoliuk'un ayağından çıkan 7 şut çekti ancak Arjantinli file bekçisini zorlayamadı.

Ligde gol yemediği son maçı ocak ayında Brentford'a karşı oynayan Chelsea, karşılaşmanın 1 saatlik bölümü geride kaldığında Jaidon Anthony'nin skor tabelasını değiştirmesini önleyemedi.

Mikkel Damsgaard'ın sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Jannik Schuster'in kafa vuruşunda boşta kalan topu Anthony tamamladı ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Bu golle Chelsea'nin ligde gol yediği maç serisi 21'e çıktı.

Thomas Tuchel tarafından bugün İngiltere Milli Takımı'na yeniden davet edilen Cole Palmer, 78. dakikada ceza alanında üç oyuncudan sıyrılarak vurduğu topu son anda savunma kornere gönderdi.

Beraberlik için yüklenen Chelsea'nin arkada bıraktığı boşluktan takımını ani atağa çıkaran Kevin Schade'in sol taraftan ceza alanına girer girmez vuruşunda kaleci Martinez topu çeldi. Bomboş pozisyondaki Igor Thiago, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

17 bin taraftarının galibiyeti kutladığı 90+4. dakikada yine sol kanattan Schade ile gelen ev sahibi ekip, bu futbolcunun pasını arka direkte Fabio Carvalho'nun tamamlamasıyla farkı 3'e çıkardı.

Şubat ayından bu yana sahasında kaybetmeyen Brentford, derbiyi 3-0 kazanarak maç fazlasıyla ligde üçüncü sıraya yükseldi.

Arsenal'ın ardından Brentford deplasmanından da puansız dönen Chelsea, bu sezon iki mağlubiyetini de Londra takımlarına karşı yaşadı.

Kaynak: AA
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