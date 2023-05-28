Brezilya basınından bomba iddia: Tite, Fenerbahçe ile masaya oturdu

Sezonun bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un akıbeti merak konusu. Brezilya basınından sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
UOL Esporte'de yer alan haberde, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın hocalığını yapan Tite, turnuvanın ardından görevi bırakmıştı. Boşta olan Tite'nin Brezilya dışından 4 takımla görüştüğü ve bunlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi.
62 yaşındaki Tite, Brezilya Milli Takımı'nın dışında kariyerinde, Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras, Al-Ain, Internacional, Al-Wahda takımlarında hocalık yaptı.
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