Brezilya basınından bomba iddia: Tite, Fenerbahçe ile masaya oturdu

Sezonun bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un akıbeti merak konusu. Brezilya basınından sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

TITE, FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR

UOL Esporte'de yer alan haberde, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın hocalığını yapan Tite, turnuvanın ardından görevi bırakmıştı. Boşta olan Tite'nin Brezilya dışından 4 takımla görüştüğü ve bunlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

62 yaşındaki Tite, Brezilya Milli Takımı'nın dışında kariyerinde, Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras, Al-Ain, Internacional, Al-Wahda takımlarında hocalık yaptı.