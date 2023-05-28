Brezilya basınından bomba iddia: Tite, Fenerbahçe ile masaya oturdu - Son Dakika
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Brezilya basınından bomba iddia: Tite, Fenerbahçe ile masaya oturdu

Brezilya basınından bomba iddia: Tite, Fenerbahçe ile masaya oturdu

28.05.2023 11:43

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği merak konusu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli hoca, başkan Ali Koç ile görüşmelerini sürdürürken bomba bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Brezilya Milli Takımı'nın eski hocası Tite ile görüştüğü öne sürüldü.

Sezonun bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un akıbeti merak konusu. Brezilya basınından sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

TITE, FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR

UOL Esporte'de yer alan haberde, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın hocalığını yapan Tite, turnuvanın ardından görevi bırakmıştı. Boşta olan Tite'nin Brezilya dışından 4 takımla görüştüğü ve bunlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

62 yaşındaki Tite, Brezilya Milli Takımı'nın dışında kariyerinde, Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras, Al-Ain, Internacional, Al-Wahda takımlarında hocalık yaptı.

Brezilya basınından bomba iddia: Tite, Fenerbahçe ile masaya oturdu
Tite
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Brezilya basınından bomba iddia: Tite, Fenerbahçe ile masaya oturdu Brezilya basınından bomba iddia: Tite, Fenerbahçe ile masaya oturdu

Brezilya Milli Takımı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya basınından bomba iddia: Tite, Fenerbahçe ile masaya oturdu - Son Dakika


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