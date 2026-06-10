Brezilya'da Güreş Şampiyonası Başarıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brezilya'da Güreş Şampiyonası Başarıları

Brezilya\'da Güreş Şampiyonası Başarıları
10.06.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçiler, FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakalarının ilk gününde milli sporcular, 2 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

125 kiloda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl ile 86 kiloda mindere çıkan Alperen Atar, rakiplerini geride bırakarak Dünya Üniversiteler Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporculardan Bekir Keser, Emirhan Kılıç ve Özgür Gök ise başarılı performanslarıyla final müsabakalarına yükselerek gümüş madalya kazandı.

Serbest stil müsabakalarının ardından milli takım, şampiyonaya 5 madalya ile başlarken, ay-yıldızlı sporcuların madalya mücadelesi organizasyonun kalan günlerinde de devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Brezilya, Gümüş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya'da Güreş Şampiyonası Başarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı

16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 17:05:07. #7.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da Güreş Şampiyonası Başarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.