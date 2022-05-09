Brezilya'daki olimpiyatlarda Meram Belediyespor'dan 2 gümüş madalya - Son Dakika
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Brezilya'daki olimpiyatlarda Meram Belediyespor'dan 2 gümüş madalya

09.05.2022 15:50
Brezilya'daki olimpiyatlarda Meram Belediyespor'dan 2 gümüş madalya

Meram Belediyesporlu taekwondo sporcuları Selma Canlı ve Muhammed Bilici, Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda elde ettikleri başarılarla gümüş madalyaya uzandı.

Meram Belediyesporlu taekwondo sporcuları Selma Canlı ve Muhammed Bilici, Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda elde ettikleri başarılarla gümüş madalyaya uzandı. Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporcuları tebrik ederek Meram Belediyespor'un adeta bir sporcu fabrikasına dönüştüğünü kaydetti.

Meram Belediyesporlu sporcular elde ettikleri başarılarla ülkemizin gururu olmaya devam ediyor. Son olarak Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Teakwondo sporcuları Selma Canlı ve Muhammed Bilici önemli başarı elde etti. Türkliye'yi temsil eden milli sporcular birbirinden zorlu rakiplere karşı mücadele vererek gümüş madalya almaya hak kazandı. 57 kilogram büyük bayanlarda Selma Canlı, 58 kilogram büyük erkeklerde Muhammed Bilici olimpiyatlarda gösterdikleri başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Meram Belediyespor'un Konya'nın yanı sıra Türkiye'nin de gurur duyacağı başarılara imza attığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için büyük önem verdiğimiz Meram Belediyespor'da sporcularımız, katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Kulübümüz, yetiştirdiği gençlerle adeta bir sporcu fabrikasına dönüştü. Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan madalyalarla dönen kulübümüz sporcuları Selma Canlı ve Muhammed Bilici kardeşlerimizi, hocalarını ve kendilerini spora yönlendiren ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - KONYA

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Gümüş Madalya, Olimpiyat, Brezilya, Meram, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Brezilya'daki olimpiyatlarda Meram Belediyespor'dan 2 gümüş madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'daki olimpiyatlarda Meram Belediyespor'dan 2 gümüş madalya - Son Dakika
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