Brezilya, Japonya'yı Son Dakikada Geçti - Son Dakika
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Brezilya, Japonya'yı Son Dakikada Geçti

29.06.2026 22:27
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Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda Japonya'yı 90+5. dakikada 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya, Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin düdük çaldığı müsabakada Japonya 29. dakikada 1-0 öne geçti. Orta saha çizgisinde topu kazanan Kaishu Sano, topla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi. Topla oynamada üstün olan Brezilya pozisyon üretmekte zorluk yaşarken, takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla girdi.

Carlo Ancelotti, ikinci yarıya Endrick hamlesiyle başlarken 56. dakikada beraberlik golü geldi. Ceza sahası sol çaprazdan Gabriel'in arka direğe ortasında Casemiro kafayla topu ağlara gönderdi. Bu golden 2 dakika sonra çalımlarla ceza sahasına giren Vinicius Junior'un şutu direkten döndü. Karşılaşmanın 2. yarısında tamamen üstün bir oyun sergileyen ve net pozisyonlara giren Sambacılar, golü uzatma dakikalarında buldu. Pres yaparak kazanılan topu Bruno Guimaraes, ceza sahası içindeki Gabriel Martinelli ile buluşturdu. Martinelli'nin plase vuruşunda kaleci Suzuki'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. Kalan dakikalarda Japonlar golü bulamazken Brezilya adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Sambacılar, son 16 turunda Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin galibi ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Brezilya, Japonya'yı Son Dakikada Geçti - Son Dakika

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