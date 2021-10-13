Brezilya, Marcao'nun peşinde! 10 milyon euroluk anlaşma sağlandı

Brezilya'nın köklü ekiplerinden Palmeiras, Marcao için geleneklerinden taviz verecek. Yüksek bedelli bonservislere karşı olan Brezilya ekiplerinde bu adeti Palmeiras bozacak. Palmeiras Kulübü, Marcao'nun temsilcileriyle bir araya geldi. Fanatik'in haberine göre, buluşma Brezilya'nın Madalena bölgesindeki Rua Mourato Coelho isimli mekanda gerçekleşti.

PARA ARTI TAKAS

Marcao'yu ikna eden Palmeiras, şimdi de bonservis için Galatasaray Yönetimi'ne teklifte bulunacak. Son buluşmada 10 milyon Euro'luk teklif üzerinde mutabakat sağlandığı öğrenildi. Eğer sarı-kırmızılılar bu teklifi olumlu karşılamazsa, para artı takas formülünün devreye sokulacak.