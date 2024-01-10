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Brezilya Milli Futbol Takımı'na yeni teknik direktör - Son Dakika
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Brezilya Milli Futbol Takımı'na yeni teknik direktör

Brezilya Futbol Federasyonu, Dorival Junior'ı teknik direktörlük görevine getirdi. 61 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, daha önce birçok ünlü takımda görev yapmıştı ve son olarak Sao Paulo'yu çalıştırmıştı.

Brezilya Milli Futbol Takımı\'na yeni teknik direktör
10.01.2024 - 23:37,  Güncelleme: 23:38
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Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Dorival Junior getirildi.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, takımda geçici teknik direktörlük görevi üstlenen Fernando Diniz'in yerine 61 yaşındaki Dorival Junior ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ülkesinde Atletico Mineiro, Athletico Paranaense, Santos, Cruzeiro, Coritiba, Internacional, Vasco da Gama, Fluminense ve Palmeiras gibi takımlarda görev alan Brezilyalı teknik adam, son olarak geçen yıl Sao Paulo'yu çalıştırmıştı.

Kaynak: AA
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