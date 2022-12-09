Brezilya'nın kaptanı Neymar, Hırvatistan'a attığı golle gündemi altüst etti. Verkaç yaparak ceza sahasına giren ve Hırvat futbolcuları aklını başından alan Neymar, kaleci Livakovic'i de çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu.
Brezilya Milli Takımı'nın 77 golle en golcüsü olan Pele'nin rekoru Neymar tarafından egale edildi. Neymar, 77 gole ulaşarak efsaneyi yakaladı. Neymar, Pele sevinciyle gol kutlamasını yaparak hasta yatağındaki efsaneye selam yolladı.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nda tarihi gol! Neymar, 60 yıl sonra Pele'nin rekoruna ortak oldu - Son Dakika