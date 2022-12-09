Dünya Kupası'nda tarihi gol! Neymar, 60 yıl sonra Pele'nin rekoruna ortak oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda tarihi gol! Neymar, 60 yıl sonra Pele'nin rekoruna ortak oldu

09.12.2022 20:54

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. 105+1. dakikada Brezilya'yı öne geçiren Neymar, tarihi bir gole imza attı. 77. golünü atan Neymar, Pele'ye ait olan Brezilya Milli Takımı ile en çok gol atan oyuncu rekorunu 60 yıl sonra egale etti.

Brezilya'nın kaptanı Neymar, Hırvatistan'a attığı golle gündemi altüst etti. Verkaç yaparak ceza sahasına giren ve Hırvat futbolcuları aklını başından alan Neymar, kaleci Livakovic'i de çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu.

Yok artık Neymar! Pele'nin rekorunu egale etti

PELE'Yİ YAKALADI

Brezilya Milli Takımı'nın 77 golle en golcüsü olan Pele'nin rekoru Neymar tarafından egale edildi. Neymar, 77 gole ulaşarak efsaneyi yakaladı. Neymar, Pele sevinciyle gol kutlamasını yaparak hasta yatağındaki efsaneye selam yolladı.

Yok artık Neymar! Pele'nin rekorunu egale etti
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Neymar, Pele, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda tarihi gol! Neymar, 60 yıl sonra Pele'nin rekoruna ortak oldu - Son Dakika
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