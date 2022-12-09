Dünya Kupası'nda tarihi gol! Neymar, 60 yıl sonra Pele'nin rekoruna ortak oldu

Karamollaoğlu'ndan 6 yaşındaki kızın evlendirilmesiyle ilgili tartışma yaratacak sözler

Arap gazetesinin attığı başlık çok konuşulacak cinsten

Yıldız ismin eşinden dev turnuvada başarı için ağızları açık bırakan cinsellik tavsiyesi

Brezilya'nın kaptanı Neymar, Hırvatistan'a attığı golle gündemi altüst etti. Verkaç yaparak ceza sahasına giren ve Hırvat futbolcuları aklını başından alan Neymar, kaleci Livakovic'i de çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu.

PELE'Yİ YAKALADI

Brezilya Milli Takımı'nın 77 golle en golcüsü olan Pele'nin rekoru Neymar tarafından egale edildi. Neymar, 77 gole ulaşarak efsaneyi yakaladı. Neymar, Pele sevinciyle gol kutlamasını yaparak hasta yatağındaki efsaneye selam yolladı.