Brezilya ve Fas 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Brezilya ve Fas 1-1 Berabere Kaldı

14.06.2026 04:41
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, Fas ile 1-1 berabere kalarak gruptaki ilk maçını tamamladı.

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Slavko Vincic, Andraz Kovacic, Tomaz Klancnik (Slovenya)

Brezilya: Alisson, Gabriel, Marquinhos, Santos, Ibanez (Dk. 46 Danilo), Casemiro (Dk. 46 Fabinho), Guimaraes, Paqueta (Dk. 61 Cunha), Vinicius, Raphinha, Thiago (Dk. 61 Henrique)

Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui (Dk. 80 Salah-Eddine), Diop, Riad, Bouaddi, Ounahi (Dk. 65 Mourabet), Diaz (Dk. 65 Talbi), Saibari (Dk. 89 Rahimi), Khannous (Dk. 80 Echghouyab), Aynaoui

Goller: Dk. 21 Saibari (Fas), Dk. 32 Vinicius (Brezilya)

Sarı kart: Dk. 37 Casemiro, Dk. 43 Ibanez (Brezilya)

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Brezilya ile Fas 1-1 berabere kaldı.

Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak olan ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 5 kez Dünya Kupası kaldıran Brezilya ile turnuva tarihinde yarı final gören ilk Afrika ve Arap ülkesi olan Fas karşı karşıya geldi.

Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Karşılaşmayı 80 bin 663 taraftarın izlendiği duyurulurken stadın tamamının dolduğu gözlemlendi.

Fas, maça etkili başlarken 8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hakimi, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

Etkili oyununu sürdüren Fas'ta maçın 21. dakikasında Diaz'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Saibari, topun dibine girerek aşırtma vuruş yaptı ve kalesinden açılan Alisson'u aşan meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.

Afrika temsilcisi, maçın ilk 30 dakikasında turnuvanın favorilerinden Brezilya'ya etkili hücum yapma fırsatı tanımadı.

Fas, ilk golün ardından ikinci golü de kovalasa da Brezilya ilk etkili atağında golü buldu ve maçta 1-1 eşitliği sağladı. Vinicius, 32. dakikada beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Maçın ilk yarısı da 1-1 sona ererken karşılaşmanın ikinci yarısı ise daha çok orta sahada geçti ve iki taraf da gol yollarında etkili olamadı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Brezilya atağında Cunha'dan seken top dışarıya gittikten sonra hakem korner kararı verse de VAR uyarısıyla korner kararı kale vuruşuna dönüştü.

Fas'ın, 10 dakikalık uzatma gösterilen maçın son etkili atağında, 90+9'da Aynaoui'nin şutunu kaleci Alisson çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan, her fırsatta Filistin'e desteğini gösteren Faslı taraftarlar, kale arkası tribünlerinde Filistin bayrağı açtı.

Brezilya, 6. kupayı istiyor

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Yarı finale çıkan ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi Fas

Fas ise 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak bu başarıyı elde eden ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti.

Hem Afrika hem de Arap ülkesi olan Fas, benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermek için sahaya çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Brezilya ve Fas 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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