Brezilyalı Ana Beatriz Correa Kuzeyboru'da - Son Dakika
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Brezilyalı Ana Beatriz Correa Kuzeyboru'da

16.05.2022 10:29
Brezilyalı Ana Beatriz Correa Kuzeyboru'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, İtalya Ligi'nde Savino Del Bene Scandicci formasını giyen 30 yaşındaki Ana Beatriz Correa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, İtalya Ligi'nde Savino Del Bene Scandicci formasını giyen 30 yaşındaki Ana Beatriz Correa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından Kuzeyboru, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Kuzeyboru, orta oyuncu pozisyonunda görev yapan ve Brezilya milli takımında görev yapan Ana Beatriz Correa ile anlaştı. Correa kariyerinde, Güney Amerika Şampiyonası ve Voleybol Uluslar Ligi'nde en iyi orta oyuncu, Brezilya Ligi'nde, Dünya Şampiyonası'nda en iye blok yapan oyuncu ve farklı kupalarda elde ettiği bireysel başarılar elde etti. 2021 yılında Olimpiyat ikinciliği olan kadroda yer alan Beatriz, Milli forma ile de birçok madalyanın sahibi oldu.


Brezilyalı Ana Beatriz Correa Kuzeyboru'da
Brezilyalı Ana Beatriz Correa Kuzeyboru'da
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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