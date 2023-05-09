Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Dani Alves'e ikinci bir şok - Son Dakika
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Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Dani Alves'e ikinci bir şok

09.05.2023 22:12

Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi.

İspanya'nın Barselona kentinde diskotekte bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılama isteği kabul edilmedi.

KAÇMA RİSKİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Barselona'nın 15 numaralı mahkemesi, avukatı aracılığıyla tutuksuz yargılanmak isteyen Alves'in talebini reddederek, futbolcunun tutukluluğunun devamına karar verdi. İspanyol basını, İspanyol ve Brezilya vatandaşı olan Alves'in suçluluğuna ilişkin savcılığın sunduğu delillerin mahkemece yeterli olduğunun düşünüldüğünü ve kaçma riski göz önünde bulundurularak cezaevinde kalmasının uygun görüldüğünü yazdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ NASIL?

Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İFADESİNİ ÜÇ KEZ DEĞİŞTİRDİ

İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

1 İLA 12 YIL CEZA

İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

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Son Dakika Spor Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Dani Alves'e ikinci bir şok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Dani Alves'e ikinci bir şok - Son Dakika
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