Briç Federasyonu Başkanlığına Yasemin Merçil seçildi

Yasemin Merçil'in yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Genel kurulda oy kullanan 184 delegenin 95'inin oyunu alan Yasemin Merçil, federasyonu yeni başkanı oldu. Hakan Tabak ise 89 oyda kaldı.

Seçimde başkanlık için Yasemin Merçil ve Hakan Tabak yarıştı.

Briç Federasyonunun Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara Büyükhanlı Park Otelde yapıldı. Genel kurulda bütçe ve denetim kurulu raporunun ibra edilmesinin ardından seçime geçildi.

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