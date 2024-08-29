Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor - Son Dakika
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Spor

Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor

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Brighton'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiliz ekibinin Ferdi için yayınladığı yeni içerik büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü bekler arasında seçim yapan milli futbolcunun Kyle Walker karşısında kendini tercih etmesi dikkat çekti.

29.08.2024 15:42
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Brighton, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nu İngiltere Premier Lig ve taraftarlarına tanıtmaya devam ediyor. İngiliz ekibinin milli futbolcu ile ilgili son içeriği dikkat çekti ve büyük beğeni topladı.

EN İYİ BEKLERİ SORDULAR, KENDİNİ SEÇTİ

Brighton'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Ferdi Kadıoğlu'na 2 seçenek sunuldu ve en iyi beki seçmesi istendi. Son tercihinde Kyle Walker ile kendisi arasında bir seçim yapması istenen Ferdi, kendisini seçti. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun bir eşleşmede Roberto Carlos karşısında yer alan Philipp Lahm'ı seçmesi de futbolseverlerin dikkatini çekti.

Brighton\'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor

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Son Dakika Spor Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Türk Ak: Barış alper buna bin basar barış alper bence en az 80 milyon € eder 75 milyon € da kerem aktür 13 201 Yanıtla
  • Çelikk: Ferdi Beş Para Etmez 7 111 Yanıtla
  • Mustafa Naz: bu cincon taraftarlari sattigimiz oyunculari neden hazmedemiyor anlamiyorum 94 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Arda güler yetmedi, artık her gün bununda haberleri eklenip duracak. 22 62 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Avrupa Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi başarısını konuşuyor. Heyyyt beee :) 9 45 Yanıtla
  • Canan Demir: Arda Güler'den sonra Ferdi'nin de çok yüksek değerlere satılması cinconluların çok zoruna gitmiş :) 35 3 Yanıtla
  • Ismail Baydemir: Böyle bir oyuncusu olmayan takımla hiç konuşmasın 32 3 Yanıtla
  • Ufuk Cıcık: şu Ferdi kadıoğlu'nu tüm dünya beğeniyor takdir ediyor şu Galatasaray'a bir türlü beğendiremedik reklama gerek yok iyi topcunun alıcısı çok olur her sene bir tane Avrupa'ya gönderiyoruz Cimbom sen kaç tane gönderdin 30 2 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Gsliyim ama Ferdi her yönüyle hayran olduğum bir oyuncu.Hem ahlakı düzgün,hem yetenekli hem de kişiliği sağlam . Alacaksan böyle oyuncu alacaksın.Bence iki üç yıla daha büyük takıma gidecektir. 25 1 Yanıtla
  • Alpi: Barış Alperin sol bacağı işte belki 1 21 Yanıtla
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SON DAKİKA: Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor - Son Dakika
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