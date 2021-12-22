BŞEÜ Ünilig 2. Lig futbol müsabakalarında ikinci oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) futbol takımı, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig 2. Lig futbol müsabakalarında ikinci oldu.

BŞEÜ, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2021-2022 faaliyet programında yer alan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ile Yalova Üniversitesi Futbol Takımlarının mücadele ettiği müsabakalarda rakiplerini geçerek 2'incilik kupasını havaya kaldırdı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliği düzenlenen lig sonrası kente dönen futbol takımın makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Üniversitemizi akademik, kültürel, sosyal ve sportif tüm alanlarda en üst sıralara taşıma gayretindeyiz. Sizler de bu çabamıza kazandığınız bu kupayla destek oldunuz. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarılar elde edeceğinize inanıyor; her birinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK