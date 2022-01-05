Sezon başında Beşiktaş'a imza atan Kenan Karaman, adeta geldiğinden beri eleştirilerin hedef noktasında. Kenan, finalde değerlendiremediği net pozisyonla yine gündeme damga vurdu.
21. dakikada Larin'in arka direğe kestiği topta zamanlama hatası yapan Kenan, topa ayağını uzatamadı. Kaçan net fırsat sonrası taraftarlar çılgına döndü. Kenan'a sosyal medyada tepki gösterildi.
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Son Dakika › Spor › Bu gol nasıl kaçtı! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarını deliye döndürdü - Son Dakika Spor