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Bu gol nasıl kaçtı! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarını deliye döndürdü - Son Dakika

Bu gol nasıl kaçtı! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarını deliye döndürdü

05.01.2022 21:24
Bu gol nasıl kaçtı! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarını deliye döndürdü

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki finale Kenan Karaman'ın kaçırdığı pozisyon damga vurdu. Arka direkte bomboş kalan Kenan, zamanlama hatası yapıp topa dokunamadı. Taraftar bu pozisyon sonrası deliye döndü.

Sezon başında Beşiktaş'a imza atan Kenan Karaman, adeta geldiğinden beri eleştirilerin hedef noktasında. Kenan, finalde değerlendiremediği net pozisyonla yine gündeme damga vurdu.

Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu
Görüntü: A Spor

BOMBOŞ KALDI

21. dakikada Larin'in arka direğe kestiği topta zamanlama hatası yapan Kenan, topa ayağını uzatamadı. Kaçan net fırsat sonrası taraftarlar çılgına döndü. Kenan'a sosyal medyada tepki gösterildi.

Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu
Görüntü: A Spor
Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu
Görüntü: A Spor

Taraftar yorumları:

Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu
Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu
Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu
Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu
Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu
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Kenan Karaman, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu gol nasıl kaçtı! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarını deliye döndürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bu gol nasıl kaçtı! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarını deliye döndürdü - Son Dakika
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