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Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika

Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı

17.12.2021 15:14

İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşma yapan Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyduğunu açıkladı. Saran, "Bir sonraki kongrede aday olacağım" dedi.

Başkan Ali Koç'un Galatasaray derbisinden önce, "Er meydanı burada. Adaylığını açıklamak isteyen varsa buyursun" açıklamasından sonra ilk atak Sadettin Saran geldi.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak! Sadettin Saran, resmen başkanlığa aday oldu

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Bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik de yapan Sadettin Saran, başkanlık konusunda suskunluğunu bozdu. Fanatik'teki habere göre; İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Saran, "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer" ifadelerini kullandı.

Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Saadettin Saran, Fenerbahçe, Bilişim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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