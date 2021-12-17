Başkan Ali Koç'un Galatasaray derbisinden önce, "Er meydanı burada. Adaylığını açıklamak isteyen varsa buyursun" açıklamasından sonra ilk atak Sadettin Saran geldi.
Bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik de yapan Sadettin Saran, başkanlık konusunda suskunluğunu bozdu. Fanatik'teki habere göre; İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Saran, "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika Spor