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Bu kadar büyük başarısızlık GS tarihinde yok: Terim'in yardımcıları bile Domènec Torrent'ten iyiydi! - Son Dakika

Bu kadar büyük başarısızlık GS tarihinde yok: Terim'in yardımcıları bile Domènec Torrent'ten iyiydi!

14.02.2022 15:08

Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in ardından teknik direktörlüğe getirilen Torrent, 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi. İspanyol hoca, 2 puan alarak Galatasaray teknik direktörleri arasında en kötü başlangıca imzasını atan teknik direktör oldu. Geçici teknik direktörlük yapan yardımcılar bile Torrent'ten daha iyi performans göstermişti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray,rakibiyle 1-1 berabere kalarak bir kez daha 3 puana ulaşamadı. Ligde zor günler geçiren Sarı Kırmızılı takım, üst üste 7. maçında galibiyet kazanamamış oldu.

SON GALİBİYET 25 ARALIK 2021 TARİHİNDE

Galatasaray son galibiyetini 25 Aralık 2021 tarihinde oynanan Antalyaspor maçında elde etmiş, kendi evinde oynan karşılaşmayı 2-0'lık sonuçla kazanmıştı. Sarı Kırmızılı takım, bu maçın ardından hemen sonra oynanan Türkiye Kupası Beşinci Tur mücadelesinde 1. Lig ekibi Denizlispor ile 3-3 berabere kalarak penaltılarla elenmişti. Galatasaray, bu maçın ardından kötü bir seriye mahkum olarak Giresunspor'a 1-0, Hatayspor'a 4-2, Kasımpaşa'ya 3-1, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuş, dört maçlık mağlubiyet serisine Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak son vermişti.

Alanya maçının ardından Kayserispor ile de 1-1 berabere kalan İstanbul temsilcisi, galibiyet hasretini 7 maça çıkarak kötü gidişatını sürdürmeye devam etti. Galatasaray'ın son galibiyetinden bu yana 51 gün (14 Şubat 2022 tarihi itibariyle) geçmiş oldu.

TORRENT TARİHE GEÇTİ!

Fatih Terim'in kovulmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Domènec Torrent, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk beş maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör oldu. İspanyol teknik adam, 5 maçta 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak en kötü başlangıca imza atan isim oldu.

Galatasaray takımı, Torrent yönetimi altında çıktığı 5 maçta 11 gol yerken yalnızca 6 gol atabildi.

TAFFAREL, ORHAN ATİK, BÜLENT ÜNDER BİLE DAHA İYİYDİ

Galatasaray başında çıktığı 5 maçta galibiyet alamayıp yalnızca 2 puan toplayabilen Domènec Torrent, bu performansıyla birlikte Sarı Kırmızılı takımda geçici olarak göreve getirilen isimlerden bile daha kötü performans sergilemiş oldu.

Galatasaray'ın başında farklı tarihler arasında geçici olarak görev yaptığı 4 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alan kaleci antrenörü Cláudio Taffarel, geçici olarak geçtiği teknik direktörlük görevinde 3 maça çıkıp 3 beraberlik alan Orhan Atik, Galatasaray'da teknik sorumlu olarak 6 maça çıkan ve bu maçlarda 2 galibiyet alıp 2 beraberlik elde etmeyi başaran Levent Şahin, sezonu Galatasaray teknik direktörü olarak tamamlayarak çıktığı 8 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Bülent Ünder ve geçici olarak geçtiği Galatasaray teknik direktörlüğünde 6 maçta 6 galibiyet alarak takımı şampiyon yapan Cevat Güler, İspanyol hocadan daha iyi performans sergilemişti.

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu kadar büyük başarısızlık GS tarihinde yok: Terim'in yardımcıları bile Domènec Torrent'ten iyiydi! - Son Dakika Spor


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