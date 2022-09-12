10 yaşındaki İskender Zülfikari, IAME İtalya Serisi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

10 yaşındaki İskender Zülfikari, IAME İtalya Serisi'nde şampiyon oldu

12.09.2022 15:14
10 yaşındaki İskender Zülfikari, IAME İtalya Serisi'nde şampiyon oldu

Bu sezon 8 yarıştan oluşan Uluslararası IAME İtalya Serisi'nde mücadele eden 10 yaşındaki karting sporcusu İskender Zülfikari, X30 Mini kategorisinde şampiyon oldu.

Bu sezon 8 yarıştan oluşan Uluslararası IAME İtalya Serisi'nde mücadele eden 10 yaşındaki karting sporcusu İskender Zülfikari, X30 Mini kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 36 ülkeden 106 sporcunun start aldığı şampiyonada X30 Mini kategorisinde, sezon boyunca tecrübeli rakiplerine karşı çok başarılı yarışlar çıkaran İskender Zülfikari, şampiyon olarak ilk uluslararası başarısını kazandı.

2021 sezonunda 30 yarışta 30 birincilikle bir rekora imza atan Türkiye Karting Mini Kategori Şampiyonu İskender Zülfikari, bu önemli başarının ardından Avrupa pistlerinde Türkiye'yi temsil etmeye devam edecek.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu'ndan İtalya'da şampiyon olan 10 yaşındaki İskender Zülfikari'ye tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan İtalya'da şampiyon olan 10 yaşındaki İskender Zülfikari'ye tebrik Engelliler Golf Milli Takımı'ndan Mehmet Kazan, İtalya'daki turnuvada 4. oldu Engelliler Golf Milli Takımı'ndan Mehmet Kazan, İtalya'daki turnuvada 4. oldu
Kaynak: AA

İskender, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 yaşındaki İskender Zülfikari, IAME İtalya Serisi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:22 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan '12 Eylül' paylaşımı: Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur
18:21 Türkiye savunma sanayinde boş durmuyor! 'Hayalet SİHA' dünya basınında yer buldu
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 18:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: 10 yaşındaki İskender Zülfikari, IAME İtalya Serisi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement