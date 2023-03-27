Fenerbahçe çıtayı çok yükseğe koydu! İsmail Yüksek'e biçilen değer netleşti

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle forma şansı bulan İsmail Yüksek, performansıyla kendine hayran bıraktı. Avrupa'da birçok talibi bulanan milli futbolcu için sarı-lacivertliler kapıyı yüksekten açacak.

FENERBAHÇE, 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Avrupa'dan 2 kulüp, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-lacivertlilerin bu kulüplerden 20 milyon euro bonservis istediği iddia edildi.

A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik performans gösterdi. Sarı-lacivertli takımdaki performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail, oyunun defansif tarafındaki meziyetleriyle de fark yaratıyor.