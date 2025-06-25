Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından gözler yeni sezona çevrildi. 2025-2026 sezonu öncesinde dikkat çeken bir analiz yapay zekadan geldi. Ligdeki şampiyonluk ihtimalleri, veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirildi.
Yapılan analize göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harici takımların şampiyon olma ihtimali yüzde 10 olarak belirlendi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalması beklenen Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali ise yüzde 5-10 arası olarak gösterildi.
Bu sezon Galatasaray'ın arkasında sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ise yüzde 25-35 ihtimal verildi.
Son 3 sezondur Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın bu sezon da kupayı kaldırma ihtimali ise yüzde 45-55 olarak açıklandı.
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