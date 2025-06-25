Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından gözler yeni sezona çevrildi. 2025-2026 sezonu öncesinde dikkat çeken bir analiz yapay zekadan geldi. Ligdeki şampiyonluk ihtimalleri, veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirildi.

Yapılan analize göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harici takımların şampiyon olma ihtimali yüzde 10 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YÜZDE 5-10 ARASI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalması beklenen Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali ise yüzde 5-10 arası olarak gösterildi.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Bu sezon Galatasaray'ın arkasında sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ise yüzde 25-35 ihtimal verildi.

FAVORİ GALATASARAY

Son 3 sezondur Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın bu sezon da kupayı kaldırma ihtimali ise yüzde 45-55 olarak açıklandı.