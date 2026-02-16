Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

İngiltere Federasyon Kupası 4. turunda Arsenal, sahasında Wigan Athletic'i 4-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

EMIRATES'TE ERKEN FIRTINA

Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arsenal maça hızlı başladı. Ev sahibi ekibin gollerini 11. dakikada Noni Madueke, 19. dakikada Gabriel Martinelli, 23. dakikada Jack Hunt (kendi kalesine) ve 27. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. İlk yarıda bulduğu gollerle maçı koparan Londra temsilcisi, rahat bir galibiyetle tur atladı.