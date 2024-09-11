Bucak Belediye Oğuzhanspor, Denizlispor'u Penaltılarla Mağlup Ederek Tur Atladı - Son Dakika
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Bucak Belediye Oğuzhanspor, Denizlispor'u Penaltılarla Mağlup Ederek Tur Atladı

Bucak Belediye Oğuzhanspor, Denizlispor\'u Penaltılarla Mağlup Ederek Tur Atladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bucak Belediye Oğuzhanspor, konuk ettiği Denizlispor'u normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan maçın seri penaltı atışlarında sonucu 6-5 mağlup ederek tur atladı.

11.09.2024 20:00  Güncelleme: 20:09
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bucak Belediye Oğuzhanspor, konuk ettiği Denizlispor'u normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan maçın seri penaltı atışlarında sonucu 6-5 mağlup ederek tur atladı.

Hakemler: İbrahim Güner, Adem Kıyak, Furkan Yıldız, Feyyaz Arıcı

Bucak Belediye Oğuzhanspor: İlyas Mahsuni Cihan, İsmail Odabaşı, Ali Emre Duman, Erden Tomarza, Ömer Kara, Tahir Kurtuluş, Ertan Çolak, Salih Avcı, Soner Ergençay, Sergen Çelik, Yusuf Usta

Denizlispor: Ali Yalçın, Emre Yıldırım, Rıza Mert Pişirici, Kemal Çetinkaya, Melih Kemal Pelen, Süleyman Bozbay, Ahmet Emre Acar Nuri Kozhan, Oğuzhan Sarı, Talha Ateş, Miraç Demir

Penaltılar:

Atanlar: Mehmet İncesu, İsmail Odabaşı, Ertan Çolak, Alper Süren, Soner Ergençay, İlyas Mahsunu Cihan (Bucak Belediye Oğuzhanspor), Mustafa Naza, Hüseyin Haktan Uğurlu, Ali Yalçın, Yusuf Boran Yılmaz, Yaşar Yasin Yumlu (Denizlispor)

Kırmızı Kart: Nuri Kozhan (dk. 80) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Sergen Çelik, İsmail Odabaşı, Tahir Kurtuluş, Ertan Çolak (Bucak Belediye Oğuzhanspor), Kemal Çetinkaya, Mahmut Er, Hüseyin Haktan Uğurlu (Denizlispor - BURDUR

Kaynak: İHA

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