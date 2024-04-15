Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK\'ya mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı

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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 35. hafta mücadelesinde 1461 Trabzon FK'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 35. hafta mücadelesinde 1461 Trabzon FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibine 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, lider Erokspor ve bir maç eksiği bulunan Van Spor'un da kazanmasıyla şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Ligin bitimine 3 hafta kala Erokspor 74 puanla birinci sırada yer alırken, Bucaspor 1928 ile bir maç eksiği bulunan Van Spor, 69 puanla zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunuyor. İzmir ekibi, şampiyonluk için rakiplerinin hata yapmasını beklerken, 3'te 3 yaparak en kötü ihtimalle grubu ikinci bitirip doğrudan play-off finaline kalmak istiyor.

Öte yandan Bucaspor 1928, kalan maçlarında Erokspor, Afyonspor (D) ve Diyabekirspor'la karşı karşıya gelecek ve normal sezonu noktalayacak. - İZMİR