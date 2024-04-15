Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK\'ya mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 35. hafta mücadelesinde 1461 Trabzon FK'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 35. hafta mücadelesinde 1461 Trabzon FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibine 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, lider Erokspor ve bir maç eksiği bulunan Van Spor'un da kazanmasıyla şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Ligin bitimine 3 hafta kala Erokspor 74 puanla birinci sırada yer alırken, Bucaspor 1928 ile bir maç eksiği bulunan Van Spor, 69 puanla zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunuyor. İzmir ekibi, şampiyonluk için rakiplerinin hata yapmasını beklerken, 3'te 3 yaparak en kötü ihtimalle grubu ikinci bitirip doğrudan play-off finaline kalmak istiyor.
Öte yandan Bucaspor 1928, kalan maçlarında Erokspor, Afyonspor (D) ve Diyabekirspor'la karşı karşıya gelecek ve normal sezonu noktalayacak. - İZMİR
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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