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Bucaspor 1928, Afyonspor maçında berabere kaldı ve iki oyuncuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Afyonspor maçında berabere kaldı ve iki oyuncuyla yollarını ayırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi yakalama mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Afyonspor'la golsüz berabere kalıp yara aldı. Bu sonuçla liderin 9 puan gerisine düşen Bucaspor 1928, stoper Mazlum Demir ve orta saha Taşkın Çalış'la sözleşmelerini haksız feshetmek suretiyle yollarını ayırdı.

Bucaspor 1928, Afyonspor maçında berabere kaldı ve iki oyuncuyla yollarını ayırdı
21.12.2023 - 11:52,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi yakalama mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Afyonspor'la golsüz berabere kalıp yara aldı. Grupta 15 maçtır yenilmese de bu sonuçla lider Esenler Erokspor'un 9 puan gerisine düşen Bucaspor 1928'de iki oyuncuyla da yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezondan bu yana formasını giyen stoper Mazlum Demir ve orta saha Taşkın Çalış'la vedalaştığı açıklandı. Açıklamada, "Kulübümüz, futbolcular Mazlum Demir ve Taşkın Çalış'la sezon sonuna kadar olan alacakları ödenmesine rağmen sözleşmelerini haksız feshetmek suretiyle yollarını ayırmıştır. Kulübümüzden alacaklı olmamalarına rağmen fesih işlemi gerçekleştiren futbolcular için gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Bucaspor 1928 çatısı altında mücadele etmek isteyen ve kulüp değerlerine sadık futbolcuların alacakları muntazam bir şekilde ödenmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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