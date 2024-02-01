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Bucaspor 1928, Ankaraspor'u mağlup ederek umutlandı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Ankaraspor'u mağlup ederek umutlandı

Bucaspor 1928, Ankaraspor\'u mağlup ederek umutlandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor'u 1-0 yenerek galibiyet serisine başlayan Bucaspor 1928, sezonun ikinci yarısında yaşadığı sıkıntılara rağmen umutlarını yeşertti. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, takımın oturmaya başladığını ve daha iyi sonuçlar alacaklarını belirtti.

01.02.2024 12:00
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Bucaspor 1928, kara bulutları dağıttı. Birçok as futbolcusunun ayrılması sonrası sezonun ikinci yarısında Vanspor ve Karacabey Belediyespor'a yenilip, Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Ankaraspor galibiyetiyle yeniden umutlarını yeşertti.

Play-Off hattındaki yerini koruyan Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Ankaraspor galibiyetinin kendileri için milat olacağını belirterek, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Devra arasında kadromuzun büyük çoğunluğu değişti. Giden oyuncularımız oldu, aramıza da birçok isim katıldı. İyi bir takım kurduk. Takımız oturmaya başladı ve daha iyi sonuçlara imza atacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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