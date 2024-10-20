Bucaspor 1928, Beyoğlu ile Berabere Kaldı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeni Çarşıspor deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. Bu sonuçla 17 puana yükselen sarı-lacivertliler 2 maçlık galibiyet serisini de noktaladı. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu istenilen düzeyde oyun ortaya koyamadıklarını ancak dış sahadan alınan puanın değerli olduğunu söyledi. Zirve mücadelesine sonuna kadar devam edeceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Lig uzun maraton, önümüzde çok önemli maçlar var. Üst sıralardan kopmayacağız ve bunun için daha fazla efor göstereceğiz" dedi.