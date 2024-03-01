Bucaspor 1928, Bursaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Bursaspor'a konuk olacak

Bucaspor 1928, Bursaspor\'a konuk olacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 maç kazanan Bucaspor 1928, yarın Bursaspor'a konuk olacak. Mücadele saat 14.00'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumunda oynanacak. Bucaspor 1928, 51 puanla 3. sırada yer alırken, Bursaspor ise son sırada bulunuyor. İki takım da galibiyet arayışında.

01.03.2024 13:15  Güncelleme: 13:17
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3 maçtır üst üste kazanan Bucaspor 1928, yarın Bursaspor'a konuk olacak. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 28. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor'a konuk olacak. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip Bucaspor 1928, 51 puanla ligde 3. sırada yer alırken, ev sahibi ekip Bursaspor ise 13 puanla son basamak olan 19. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak 3 puan istediği mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve iddiasını sürmek isterken, Bursaspor ise İzmir ekibini mağlup ederek 15 maçlık kazanamama serisini sonlandırmayı hedefliyor. İki takım arasında Bucaspor 1928'in ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk maçını ise sarı-lacivertli ekip 3-0 kazanmayı başarmıştı.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı İstanbul bölgesinden Fevzi Erdem Akbaş yönetecek. Akbaş'ın yardımcılıklarını ise Önder Çalış ile Şafak Nalbantoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ertuğrul Kösterelioğlu olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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