Bucaspor 1928'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor - Son Dakika
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Bucaspor 1928'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor

08.05.2022 12:03
Bucaspor 1928'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Play-Off hedefine ulaşamadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Play-Off hedefine ulaşamadı. Son maçta Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0 yenen sarı-lacivertliler, rakibi Isparta 32 Spor'un kazanmasıyla sezonu 7'nci sırada bitirdi. Teknik direktör Cihan Erdil güzel işler yapmalarına rağmen hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi.

Erdil, "Ligin son maçına küçük bir umudumuzun olduğunu bilerek çıktık. Son maçımızda galip gelmemize rağmen olmadı, çok üzgünüz. Ligin büyük bir bölümünde Bucaspor kültürüne yakışan bir futbol oynatmaya çalıştık, gençlerimize de süre verdik, Güzel işler yapmamıza rağmen sonuç odaklı baktığımızda ligi istediğimiz yerde bitiremediğimiz için çok üzgünüz. Taraftarımıza sezon içindeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bucaspor 1928'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor - Son Dakika
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