Bucaspor 1928'de Koşukavak sesleri - Son Dakika
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Bucaspor 1928'de Koşukavak sesleri

14.07.2022 11:35
Bucaspor 1928'de Koşukavak sesleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, teknik direktör arayışlarında sona geldi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, teknik direktör arayışlarında sona geldi. Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcı Yalçın Koşukavak'la görüştüğü öğrenildi. Yusuf Şimşek'le de temasa geçen ancak el sıkışamayan yönetimin Yalçın Koşukavak'ı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerine Karacabey Belediyespor'da başlayan 49 yaşındaki Koşukavak, Altay, İstanbulspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor, Denizlispor ve Kayserispor'da görev yaptı. Koşukavak, Denizlispor ve Kayserispor'da Süper Lig tecrübesi de yaşadı. Ayrıca Yalçın Koşukavak, 2016-17 sezonunda İstanbulspor'u 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa taşıyan isim oldu.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Kayserispor, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de Koşukavak sesleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928'de Koşukavak sesleri - Son Dakika
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