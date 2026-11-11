Bucaspor 1928, Denizli İdmanyurdu ile golsüz berabere kalıp potadan çıkamadı

Bucaspor 1928, Denizli İdmanyurdu ile golsüz berabere kalıp potadan çıkamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan 3'üncü Lig 2'nci Grup maçında Denizli İdmanyurdu ile Bucaspor 1928 golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip kırmızı kartların ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı ve iki takım da 8'er puanda kalarak düşme potasından çıkamadı.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulma yarışındaki Denizli İdmanyurdu ile Bucaspor 1928 yenişemedi: 0-0.
İki ekibin Denizli Atatürk Stadı'nda oynadığı karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Ev sahibi ekip 34'üncü dakikada Bora Taşdemir ve 90+4'te Nazmi Candoğan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu skorla Denizli İdmanyurdu ve Bucaspor 8'er puana ulaşıp düşme potasından çıkamadı.
Kaynak: DHA
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