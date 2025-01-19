Bucaspor 1928, Erbaaspor'u Son Dakikada Geçti

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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini Play-Off hattının dışında tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci devreye galibiyetle başladı. Yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü ile ilk maçına evinde çıkan sarı-lacivertliler, Erbaaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yendi. Konuk takım 4'üncü dakikada Oğuzhan Aydoğdu ile öne geçti: 0-1. Bucaspor 1928 dakikalar 42'yi gösterdiğinde Mehmet Sak ile tabelayı eşitledi ve devre 1-1 berabere sonuçlandı. Erbaaspor, 63'üncü dakikada Bahadır Yıldırım ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı: 1-2

Bucaspor 1928, 81'inci dakikada Buğra Akçagün ile eşitliği sağladı. Müsabakada son sözü ise 90+4'üncü dakikada Yasin Öztekin söyledi. Bu sonuçla İzmir ekibi 27 puana yükseldi ancak Play-Off hattının gerisinde kaldı. Orta sıralarda bulunan Erbaaspor ise 19 puanda kaldı.