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Bucaspor 1928 evinde Nazilli Belediyespor'la oynayacak - Son Dakika

Bucaspor 1928 evinde Nazilli Belediyespor'la oynayacak

11.02.2022 11:04
Bucaspor 1928 evinde Nazilli Belediyespor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Bucaspor 1928, yarın Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Bucaspor 1928, yarın Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Metehan Alpat düdük çalacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Alper forma giyemeyecek. Konuk Nazilli Belediyespor'da ise kart cezalısı Bünyamin, Buca deplasmanında oynayamayacak. Sıralamada 34 puanla ikinci basamakta yer alan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cihan Erdil, taraftar desteği ile 3 puanı alacaklarını söyledi. Play-Off mücadelesi veren 29 puana sahip 8'inci Nazilli Belediyespor'un çalıştırıcısı Kadir Kar ise zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak takımına güvendiğini dile getirdi.


- İzmir
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Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Bucaspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 evinde Nazilli Belediyespor'la oynayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bucaspor 1928 evinde Nazilli Belediyespor'la oynayacak - Son Dakika
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