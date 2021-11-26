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Bucaspor 1928 evinde oynayacak - Son Dakika

Bucaspor 1928 evinde oynayacak

26.11.2021 11:09
Bucaspor 1928 evinde oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde üst üste Pazarspor ve Diyarbekirspor'u yenerek 19 puanla Play-Off hattına dönen Bucaspor 1928, yarın evinde Zonguldak Kömürspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde üst üste Pazarspor ve Diyarbekirspor'u yenerek 19 puanla Play-Off hattına dönen Bucaspor 1928, yarın evinde Zonguldak Kömürspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Volkan Okur görev alacak.

zmir ekibinde sakatlıkları bulunan Eycan ve Cuma maçta görev alamayacak. Teknik direktör Cihan Erdil, seriyi sürdüreceklerini belirterek taraftarı stada davet etti. Erdil, "Çok iyi bir ivme yakaladık. Zonguldak Kömürspor maçını da kazanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" dedi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 evinde oynayacak - Son Dakika Spor


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