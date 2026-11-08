Bucaspor 1928, evinde Söke 1970 ile 0-0'lık sonuçla bu sezon ilk kez berabere kaldı

Bucaspor 1928, evinde Söke 1970 ile 0-0'lık sonuçla bu sezon ilk kez berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bucaspor 1928, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Söke 1970 ile 0-0 berabere kalarak bu sezon ilk kez beraberliğe ulaştı. 9 maçta 7 yenilgi ve 2 galibiyet alan İzmir temsilcisi, 7 puana rağmen düşme hattında kaldı. İlk kez bir 90 dakikayı da gol yemeden bitirdi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Söke 1970 ile 0-0 berabere kalan Bucaspor 1928 bu sezonki ilk beraberliğini aldı. Daha önce çıktığı 9 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 2 galibiyet alan sarı-lacivertliler, bu kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligde 7 puana ulaşan İzmir temsilcisi düşme hattından kurtulamadı. Bucaspor aynı zamanda ilk defa kalesini bir 90 dakikada gole kapattı. Buca temsilcisi ligde hafta içinde kendisiyle aynı puanda yer alan Denizli İdmanyurdu ile deplasmanında karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA
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