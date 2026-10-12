Bucaspor 1928, Gaziemir Spor'a 2-1 yenilip 6 maçta 5'inci yenilgisini aldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde evinde Gaziemir Spor'la karşı karşıya gelen Bucaspor 1928, rakibine 2-1 yenilip ateş hattına iyice yaklaştı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı cezasını kaldıramayan ve genç bir kadroyla mücadele eden sarı-lacivertliler çıktığı 6 maçta 5'inci yenilgisini elde etti. Sadece 2'nci hafta 1922 Akşehirspor'u 2-1 mağlup edebilen Bucaspor 1928, Balıkesirspor (D), Etimesgutspor (D), Altay, Bursa Yıldırım (D) ve Gaziemir Spor'dan puan alamadı. 3 puanda kalan Bucaspor 1928, averajla düşme potasının 1 basamak üzerinde haftayı tamamladı. Bucaspor 1928, bu hafta deplasmanda Kepez Spor'la karşılaşacak.