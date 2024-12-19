Bucaspor 1928, Göztepe'ye 4-0 Tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bucaspor 1928, Göztepe'ye 4-0 Tuttu

Bucaspor 1928, Göztepe\'ye 4-0 Tuttu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928, Göztepe'ye 4-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

19.12.2024 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Bucaspor 1928, konuk ettiği Göztepe'ye 4-0 yenilerek kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ kenardan kullanılan kornerde karambol oluştu ve Matsuki ceza sahası içinde topu filelere gönderdi. 1-0

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tijanic, rakibini geçtikten sonra çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

28. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Yasin'den seken topu arka direkte Selahattin tamamla ancak top üstten dışarı çıktı.

50. dakikada Tijanic'in yerde kaldığı pozisyonda Göztepe serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Romulo, topu doğrudan filelere gönderdi. 3-0

61. dakikada Göztepe'de sol kenarda Tijanic topu ceza sahasına gönderdi, topu alan Hugo'nun etkili şutunu kaleci Bayram son anda çıkardı.

79. dakikada Matsuki'nin penaltı noktasına gönderdiği topu kontrol eden İzzet Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-0

Hakemler: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal

Bucaspor 1928: Bayram Olgun, Doğan Can Otman, Cebrail İrtürk, Şerif Doğan (Buğra Akçagün dk. 75), Nizamettin Çalışkan (Muzaffer Buğra Hotur dk. 90), Osman Işıklı (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46), Selahattin Seyhun (Kerem Aktürk dk. 90), Mehmet Sak, Yılmaz Özeren, Çağrı Ortakaya, Yasin Öztekin (Mecit Deniz dk. 83)

Yedekler: Berkin Özgür, Efe Doğan, Efecan Çakaldere, Ali Aydepe, Arda Yılmaz

Teknik Direktör: Nihat Yılmaz

Göztepe: Arda Özçimen, İsmail Köybaşı, Koray Günter, Lasse Nielsen, Ogün Bayrak, Anthony Dennis (Victor Hugo dk. 55), Novatus Miroshi (Malcom Bokele dk. 55), Doğan Erdoğan (Heliton dk. 71), Kuryu Matsuki, David Tijanic (Djalma Silva dk. 76), Romulo (İzzet Furkan Malak dk. 55)

Yedekler: Emircan Seçgin, Mateusz Lis, Nazım Sangare, Ömer Samet Akın, Efe Yavman

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Kuryu Matsuki (dk. 2), David Tijanic (dk. 8), Romulo (dk. 50), İzzet Furkan Malak (dk. 79) (Göztepe)

Sarı kartlar: David Tijanic (Göztepe), Mehmet Sak (Bucaspor 1928) - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Bucaspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Göztepe'ye 4-0 Tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:00:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928, Göztepe'ye 4-0 Tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.